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В Хабаровске сахалинскую стюардессу развели на 100 тысяч рублей
В Хабаровске мужчина украл у сахалинской стюардессы крупную сумму денег. И сделал это довольно хитрым способом.
Сахалинск решила продать детский комбинезон, разместила на однойм из сайтов в Интернете объявление. Тут же объявился покупатель. Договорились, что мужчина переведет деньги на банковскую карту, ноь для этого стюардессе нужно было подойти к банкомату и выполнить несколько операций под диктовку.
В итоге с ее карты был сделан перевод на 100 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Сотрудниками последней возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 2 УК РФ “Мошенничество со значительным ущербом гражданину”, в случае поимки злоумышленнику грозит пять лет колонии.
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