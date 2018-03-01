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В Хабаровском крае гектарщики объединятся в село
В Хабаровском крае, если 20 и более граждан получили «дальневосточные гектары», за счет государства могут быть построены дороги, линии электропередачи, а также решатся другие проблемы, связанные с жизнью людей. С инициативой объединения «гектарщиков» в отдельное поселение выступили землевладельцы в районе имени Лазо.
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- На территории Кругликовского сельского поселения района имени Лазо создается новое село. Мы заинтересованы в том, чтобы оно появилось, чтобы присвоено было хорошее название, чтобы люди в нём были счастливы, - Татьяна Мовчан, рассказала председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. -.
В районе имени Лазо гражданам в безвозмездное пользование предоставлено 603 земельных участка в рамках программы «дальневосточный гектар».
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