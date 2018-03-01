В Хабаровске выбрали лучших полемистов

В хабаровском коворкинг-центре "Точка кипения" состоялась первая встреча студентов, госслужащих, членов Профсоюза и представителей различных общественных организаций в рамках гражданско-политического проекта "Полемическая площадка и конкурс полемистов среди молодежи края". Тема полемики стала "Компетенции руководителей глазами молодежи, госслужащих, профсоюзных и других общественных организаций".

Модераторами встречи выступили председатель Объединенной профсоюзной организации Правительства Хабаровского края Татьяна Аршинова и директор АНО "Дети и взрослые" Альбина Долган.

"Мотивация профсоюзного членства – это комплексная система мер, форм и методов работы, способствующая росту профсоюзных рядов, повышению авторитета и влияния профсоюза в трудовых коллективах. С целью привлечения в свои ряды молодежи, Профсоюз Правительства Хабаровского края с февраля 2018 года начал реализовывать новый гражданско-политический проект "Полемическая площадка" с участием молодежи, имеющей активную гражданскую и общественную позицию. Сегодня в рамках проекта прошло первое мероприятие - заседание дискуссионного клуба "Полемической площадки" и конкурс молодых полемистов края. Подобные мероприятия профком планирует сделать регулярными", - отметила Т. Аршинова в своем вступительном слове.

Конкурс полемистов проводился между двумя командами, одну из которых составляли профессиональные руководители, а вторую – студенты и молодые сотрудники учреждений и организаций.

Среди профессиональных руководителей на встрече выступали президент автономной некоммерческой организации "Талантливые дети Дальнего Востока", генеральный директор краевого творческого объединения "Талантливые дети" Виктория Бурцева, председатель первичной профсоюзной организации администрации города Хабаровска Владимир Кузьмичев, директор Инновационного центра ДВГУПС, доцент кафедры "Электротехника" Евгений Тен, заместитель директора МКУ "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" Артем Аспанов, заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности заместителя председателя Правительства края – руководителя аппарата Губернатора и правительства края Карина Антонова, заместитель начальника отдела размещения заказов комитета государственного заказа Правительства края Мария Казанцева.

Молодежную команду представляли консультант отдела воспитания и дополнительного образования управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки края Александр Петров, руководитель церемониального юнармейского отряда Центра патриотического воспитания "Взлет" Ксения Попова, студенты Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС Михаил Тарасенко, Петр Акопян и Владислав Корепанов, а также студент Педагогического института Тихоокеанского государственного университета Вячеслав Пильников.

Ход полемики на площадке, а также выступления конкурсантов оценивали заместитель министра экономического развития Хабаровского края – начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата Юрий Рыбко, заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края Татьяна Матеко и специальный корреспондент "Молодой дальневосточник. 21 век" Юрий Вязанкин.

На мероприятии в процессе полемики эксперты, профессиональные управленцы и будущие руководители определяли факторы, влияющих на эффективность подготовки молодых управленческих кадров, повышения их компетентности и профессионализма, роли профсоюзных кадров и актива в подготовке молодых управленцев.

В рамках основной темы на площадке обсуждалось, "Что должны знать, уметь, какими навыками, способностями и личностными качествами должны обладать руководители?", "Какими не должны быть управленцы?", "Факторы, влияющие на эффективность подготовки молодых управленческих кадров". Также участники площадки обсуждали "Как сегодня можно охарактеризовать кадровую политику государственной системы РФ, какое место в ней занимают общественные организации, профсоюз и вузы?

Среди критериев оценки выступлений конкурсантов учитывалась логичность высказываний, правильность речи, общественно-политическая грамотность, знание современной ситуации, умение держаться свободно и тактично вести полемику.

"По итогам голосования экспертов среди молодых полемистов края победителем стал Петр Акопян - студент ДВ института управления, член ХКОО "Молодежная ассамблея народов Хабаровского края". Втрое место у Вячеслава Пильникова – студента Педагогического института Тихоокеанского государственного университета. Третье место заняла Ксения Попова – руководитель церемониального юнармейского отряда Центра военно-патриотического воспитания "Взлёт", - сказала Т. Аршинова на церемонии вручении дипломов призерам конкурса.

Все остальные участники мероприятия получили сертификаты участия.

Организаторами мероприятия выступили Объединенная профсоюзная организация Правительства Хабаровского края и автономная некоммерческая организация "Дети и взрослые".

Точка кипения – это молодежная дискуссионная площадка, пространство, где представители различных сфер деятельности делятся своим опытом, результатами, прорабатывают новые модели регионального развития во взаимодействии друг с другом. На площадке "Точка кипения" проходят различные мероприятия широкой тематики.