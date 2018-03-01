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Хабаровск встречает весну снегом
По прогнозу Дальневосточного УГМС. в связи с влиянием циклона, находящегося на юге Приморского края и перемещающегося на юг Татарского пролива, 2 марта в южных районах (район им. Лазо, Бикинский, Вяземский) ожидается снег, местами сильный, метель, порывы ветра до 12-17 м/с. В центральных районах (Хабаровский, Комсомольский, Нанайский, Амурский, Солнечный, Ванинский, Советско-Гаванский) также прогнозируется снег, метель, на побережье Татарского пролива порывы ветра могут достигать 17-22 м/с. В городе Хабаровске ночью снег, метель, порывы ветра 9-14 м/с, днем небольшой снег, слабая метель, ветер 6-11 м/с. На дорогах снежный накат, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске сегодня пасмурно, возможен снег. Днем воздуха температура до -10 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки -13 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный, 6-11 м/с.
Этот циклон синоптики прогнозировали ещё на прошлой неделе, и он пришёл точно «по расписанию». По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, чрезвычайных ситуаций на дорогах и в населённых пунктах мартовский снегопад не вызвал.
С 5 марта над южными и центральными районами Хабаровского края вновь установится ясное небо и начнётся понижение температур до 20-25 мороза по ночам и 8-15 градусов днём. Холодный воздух будет поступать вслед уходящему южному циклону. К Международному женскому дню в регионе будет держаться февральская погода на 3-4 градуса ниже мартовской нормы.
В целом, по предварительному прогнозу на март, среднемесячная температура воздуха будет будет выше на 1-2 градуса. Ожидается, что воздух прогреется до -5-7°С. Месячное количество осадков будет меньше нормы, предположительно 1-5 мм. Также возможно усиление ветра до 12-15 м/с.
Климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха переходит через отметку в минус 5 градусов, ожидается на юге и в центральных районах края только в третьей декаде марта, на севере – в апреле.
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