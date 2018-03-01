В Хабаровском крае бандиты привлекли ребенка к грабежу

В Николаевске-на-Амуре суд вынес приговор двум местным жителям, которые ограбили пожилую женщину, используя подростка. Братья знали, что мальчик покупает старушке продукты и может показать, где в её доме лежали деньги.

12-летний добрый мальчик помогал соседке – больной бабушке, из-за болезни почти не выходящей на улицу. Ребенок покупал для старушки продукты в магазине, поэтому знал , где пенсионерка хранит деньги.

Двое бандитов решили ограбить беспомощную женщину. Они пообещали мальчику тысячу рублей за информацию о старушкином тайнике. Ребенок, естественно отказался. Тогда грабители пригрозили ему жестоко избить. Мальчик все и рассказал преступникам.

Ногами выбив дверь, бандиты проникли в жилье пенсионерки и забрали добычу -6,5 тысячи рублей. Бабушка естественно не оказала сопротивления двум здоровым мужчинам.

Стражи правопорядка задержали налетчиков, одного заключили под стражу, со второго взяли подписку о невыезде.

В ходе следствия братья полностью возместили материальный ущерб и компенсировали моральный вред, раскаялись в содеянном.

Суд приговорил каждого из братьев к пяти годам лишения