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В Хабаровском крае бандиты привлекли ребенка к грабежу
В Николаевске-на-Амуре суд вынес приговор двум местным жителям, которые ограбили пожилую женщину, используя подростка. Братья знали, что мальчик покупает старушке продукты и может показать, где в её доме лежали деньги.
12-летний добрый мальчик помогал соседке – больной бабушке, из-за болезни почти не выходящей на улицу. Ребенок покупал для старушки продукты в магазине, поэтому знал , где пенсионерка хранит деньги.
Двое бандитов решили ограбить беспомощную женщину. Они пообещали мальчику тысячу рублей за информацию о старушкином тайнике. Ребенок, естественно отказался. Тогда грабители пригрозили ему жестоко избить. Мальчик все и рассказал преступникам.
Ногами выбив дверь, бандиты проникли в жилье пенсионерки и забрали добычу -6,5 тысячи рублей. Бабушка естественно не оказала сопротивления двум здоровым мужчинам.
Стражи правопорядка задержали налетчиков, одного заключили под стражу, со второго взяли подписку о невыезде.
В ходе следствия братья полностью возместили материальный ущерб и компенсировали моральный вред, раскаялись в содеянном.
Суд приговорил каждого из братьев к пяти годам лишения
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