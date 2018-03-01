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В Комсомольске-на-Амуре мужчина ударил «по мордам» представителя власти
В Комсомольске-на-Амуре пьяный житель Еврейской автономной области разбил во время драки с пассажиром зеркало в холле комнаты отдыха. Досталось и стражу правопорядка, когда он появился разнимать драку.
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Житель ЕАО ударил представителя власти кулаком о в лицо. По данному факту возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает до пяти лет колонии.
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