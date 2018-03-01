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В Хабаровске пожарные спасли мужчину
В Хабаровске загорелся домик сторожа - вагончик, приспособленный под сторожку на территории автомобильной стоянки.
Приехавшие пожарные помешали пламени перекинуться на стоящие рядом автомобили. 40 минут ушло у огнеборцев, чтобы потушить пожар.
Внутри сторожки находился обгоревший мужчина. Его передали бригаде медиков.
Сотрудники госпожарнадзора будет выяснять причины возгорания и виновного.
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