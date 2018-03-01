В Хабаровске пожарные спасли мужчину

В Хабаровске загорелся домик сторожа - вагончик, приспособленный под сторожку на территории автомобильной стоянки.

Приехавшие пожарные помешали пламени перекинуться на стоящие рядом автомобили. 40 минут ушло у огнеборцев, чтобы потушить пожар.

Внутри сторожки находился обгоревший мужчина. Его передали бригаде медиков.

Сотрудники госпожарнадзора будет выяснять причины возгорания и виновного.