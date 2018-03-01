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В Хабаровске весна не улыбнулась хабаровским дорожникам.
Первый день марта отметился в Хабаровске снегопадом и неприятным ветром. Предприятия благоустройства ведут борьбу со снежной стихией. «Бои» идут по плану.
Как сообщил начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, в настоящий момент расчистку магистралей дальневосточной столицы от снежных масс в составе механизированных колонн ведут мощные МАЗы с отвалами и щетками, грейдеры, фронтальные погрузчики, песко- и реагенторазбрасыватели – всего 74 единицы техники и 57 дорожных рабочих.
«Традиционно в ходе очистки в приоритете трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. Также делаем упор на посыпку улиц противогололедными средствами. Пока справляемся с «подарками» непогоды своими силами – сторонние технические и людские ресурсы к снегоуборке не привлекаем. Работу будем продолжать в круглосуточном режиме», - сказал он.
Источник: сайт администрации Хабаровска
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