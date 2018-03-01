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Президент России обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию
1 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию. В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» соберутся члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы РФ, руководители федеральных министерств, Верховного и Конституционного судов, главы российских регионов, председатели заксобраний субъектов, общественность.
В числе приглашенных - Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, Председатель Законодательной думы региона Сергей Луговской, депутаты Госдумы РФ, представляющие регион – Борис Гладких и Юрий Березуцкий.
В новейшей истории страны это Послание будет 24-ым по счету и 14 для Владимира Путина. Глава государства будет говорить о положении дел в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание включает как политические, экономические аспекты, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента, социально-эконмическому развитию.
Так, в Послании-2015 большое внимание было уделено Дальнему Востоку. Президент, в частности, поручил ускорить принятие решения по выравниванию энерготарифов для тех дальневосточных регионов, в которых они существенно выше среднероссийских. Тогда в послании впервые Владимир Путин уделил внимание отдельному городу - Комсомольску-на-Амуре.
Он отметил, что город должен стать одним из динамичных центров Дальнего Востока. Во исполнение поручения главы государства был разработан Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.
Этот шаг стал отправной точкой для реализации новой экономической политики страны на Дальнем Востоке.
Прямую трансляцию из зала будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал». Начало – в 12.00 часов по московскому времени.
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