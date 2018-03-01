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В Хабаровском крае Советская Гавань может получить режим Свободного порта
В ближайшее время в Правительстве будет рассмотрен законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на Советскую гавань в Хабаровском крае. Это экономически важный узел для Дальнего Востока.
Ранее планировалось расширение режима свободного порта Владивосток на Комсомольск-на-Амуре.
Режим СПВ предполагает льготы по уплате страховых взносов в государственные бюджетные фонды для вновь созданных предприятий (7,6% вместо 30%), в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль (не более 5%), в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, им также предоставляется режим свободной таможенной зоны.
В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район.
Отметим, что количество инвесторов, получивших статус резидента Свободного порта Владивосток, в 2017 году увеличилось со 116 до 483 с объемом частных инвестиций 384 млрд рублей и созданием 38 тысяч новых рабочих мест.
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