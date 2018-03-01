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В Хабаровск вырос объем поставок цветочной продукции в 96 раз
48 тонн цветов с начала 2018 года оформили хабаровские таможенники. В 2017 году весовой объем импортных цветов, ввезенных к праздникам на территорию Хабаровска, составил 0,5 тонны.
Ассортимент цветочной продукции, ввозимой из-за границы в Хабаровск к Международному женскому дню, не изменился: это розы различных сортов и хризантемы. Расширилась географическая линейка происхождения товаров.
Зафиксировано 11 стран происхождения цветов, в том числе Испания, Италия, Эквадор, Кения, Колумбия и другие. Ввоз в Хабаровск осуществлялся из Эквадора, Нидерландов и Колумбии. В 2017 году страной происхождения и импортером цветочной продукции являлся только Вьетнам.
Виктория Алёшина
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