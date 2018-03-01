В Хабаровском крае утвердили бюджет на 2018 год.

Ко второму чтению законопроекта поступило десять поправок. Они не изменяют основные характеристики краевого бюджета на 2018 год и на плановый период.

Однако поправками расширяется перечень оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон «О краевом бюджете», а также уточняются и дополняются случаи предоставления субсидий юридическим лицам из краевого бюджета, в том числе предусмотрена субсидия работодателям, организующим сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Им будут возмещаться затраты, связанные с реализацией данных мероприятий.

В связи с проведением реструктуризации бюджетных кредитов и выполнением условий дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета поправками внесены изменения в программу государственных внутренних заимствований края и в источники финансирования дефицита краевого бюджета, которые направлены в 2018 году на уменьшение погашения бюджетных кредитов и получения кредитов от кредитных организаций на 6 млрд рублей.

В связи с чем, поправками предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по государственной программе края «Управление государственными финансами Хабаровского края», в части уменьшения в 2018 году бюджетных ассигнований по процентным платежам по кредитам, предоставленным кредитными организациями, и увеличения бюджетных ассигнований по процентным платежам по кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета.

Также законом предусмотрены перераспределения бюджетных средств еще в двух госпрограммах – «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» и «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом».

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.