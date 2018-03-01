В Хабаровске на чемпионате России по самбо разыграют 108 медалей

В Хабаровске завершаются последние приготовления к 69-му чемпионату России по самбо. Соревнования стартуют уже завтра, 2 марта, в краевом спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» и продлятся три дня.

Как сообщили в пресс-службе чемпионата, в этом году впервые за всю историю проведения первенства страны на одной площадке встретятся представители спортивного и боевого самбо. Более тысячи лучших спортсменов со всей России поборются за 108 медалей. Победители получат путевки на чемпионат Европы в греческих Афинах и чемпионат мира в румынском Бухаресте.

Предварительные поединки первенства будут проходить на 4 коврах, а финалы на центральном ковре. Для спортсменов также готовится специальная зона для разминки, которая будет состоять из трех ковров, застеленных на тренировочном катке «Платинум Арены».

Торжественная церемония открытия состоится 3 марта в 17.20. В ней примет участие почетный гость соревнований четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко. Зрители увидят большое красочное шоу с парадом участников и фильм об истории самбо, специально снятый к чемпионату. Также гостей праздника будут приветствовать талисманы первенства – китенок Китоша и мишка Самбик, имена которым болельщики выбрали путем голосования в социальных сетях.

На сегодняшний день все билеты на соревнования реализованы. Утром 2 марта будет открыта дополнительная продажа резервных мест. Зрители смогут посещать все дни чемпионата по 1 билету.

Прямая трансляция всех поединков будет вестись на официальном сайте чемпионата – http://sambo2018.ru/. Финальные матчи покажет федеральный телеканал «Матч-боец». Жители Хабаровского края смогут посмотреть в прямом эфире финальные поединки 2 марта, а также церемонию открытия и финальные поединки 3 марта на телеканале «Губерния». Все новости Чемпионата России будут размещаться в аккаунте первенства в социальной сети Инстаграм и на официальном сайте.

Напомним, в 2016 году Президент РФ Владимир Путин поставил задачу приложить все усилия, чтобы включить самбо в программу Олимпийских игр и сделать его приоритетным видом спорта в России. Для региона самбо - один из самых популярных видов спорта. Единоборством в крае занимаются больше 2,5 тысяч человек. Также в регионе продолжается реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу». Навыкам самообороны обучаются более 5 тысяч школьников с 1 по 11 класс в 30 образовательных учреждения края.