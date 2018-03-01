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В Комсомольске-на-Амуре пропала без вести семнадцатилетняя девушка
В Комсомольске-на-Амуре 18 февраля несовершеннолетняя Валерия Гореликова ушла из дома на улице Пионерская и до сих пор ее местоположение неизвестно.
Девочка - сирота, состоит на профилактическом учете в отделе полиции и пропадает не в первый раз.
Все, кому что-либо известно о местонахождении Валерии, просьба сообщить об этом по телефонам: 02, 52-44-13, 59-11-27 или 8-914-184-49-45.
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