Молодые профессионалы Хабаровского края отправились на стажировку в Японию

Делегация студентов и экспертов WorldSkills Хабаровского края отправилась на стажировку в Японию. В течение недели преподаватели Национального технологического колледжа г. Нагаока (префектура Ниигата) проведут для молодых профессионалов обучение по компетенциям «Прототипирование» и «Мобильная робототехника».

Как сообщили в министерстве образования и науки края, студенты ознакомятся с лабораториями, учебными мастерскими и с обучающим оборудованием. Под руководством профессоров колледжа и ассистентов ребята будут выполнять практические задания по моделированию деталей в инженерной программе, составлять электронные чертежи и делать прототипы моделей на 3-d принтере.

Также в ходе стажировки молодых профессионалов подготовят к выступлениям на отборочных соревнованиях WorldSkills Russia, победа в которых позволит ребятам выступить в Национальном финале. Для экспертов это станет возможностью приобретения высокого профессионального опыта в подготовке студентов Хабаровского края – будущих чемпионов WorldSkills.

В министерстве отметили, что это не первая встреча с представителями профессионального образования в странах АТР по обмену опытом среди студентов и экспертов Хабаровского края. Между Японской стороной и колледжами края с 2016 года существует договоренность о сотрудничестве с Национальным технологическим институтом г. Нагаока, где лучшие хабаровские студенты проходят стажировку и подготовку к межрегиональному чемпионату «Молодые профессионалы».

Напомним, в Послании Федеральному Собранию в прошлом году Президент РФ Владимир Путин определил подготовку рабочих кадров на основе лучших мировых стандартов и передовых технологий, в том числе стандартов движения WorldSkills, одним из приоритетных направлений в развитии экономики и системы профессионального образования.

Хабаровский край является одним из лидеров движения «Молодые профессионалы». Представители региона неоднократно становились победителями и призерами соревнований всероссийского и мирового уровня. В 2020 году регион примет финал VII Национального чемпионата, который объединит три тысячи молодых профессионалов и экспертов из 85 регионов страны.