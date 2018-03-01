В Хабаровском крае стартовал конкурс видеороликов «Первоцветы Приамурья»

В Хабаровском крае по-прежнему еще морозно и много снега …но последний февральский лист календаря уже опал и сегодня, в первый день весны объявляется старт весеннего конкурса видеороликов «Первоцветы Приамурья». Его проводит заповедник «Комсомольский» и проект «Планета Тайга».

Участником Конкурса может стать любой учащийся образовательного учреждения (7-18 лет), а также творческие коллективы школьного возраста.

Первоцветы - это раннецветущие растения, настоящее «дыхание» весны. Они цветут сразу после того, как сойдет основной снег. Все цветы красивы, поэтому каждый год подвергаются нещадному истреблению населением, многие норовят унести из леса букетик нежных цветов. Вследствие массовых сборов на букеты, количество первоцветов катастрофически уменьшается, особенно в окрестностях городов и дачных участков. Нередко можно видеть брошенные букеты около остановок городского транспорта, у торговых точек. Покупая букет, мы содействуем исчезновению первоцветов.

Надеемся, что конкурсные видеоролики помогут больше увидеть и узнать о первоцветах Приамурья. Именно Вы поможете нам сохранить их в природе!

Конкурс продлится до 5 июня, 9 июня будут оглашены итоги конкурса. Заявки на участие в конкурсе с активной ссылкой на загруженный в YouTube видеоролик или посредством «облачных» сервисов присылать до 5 июня включительно на электронный адрес koms.ecopros@yandex.ru . с обязательной копией filimonarin@yandex.ru. с пометкой «Конкурс видеороликов».

Будут оцениваться креативность; глубина и сила воздействия на зрителя; качество фильма (композиция кадра, монтаж, звук); использование кинематографических выразительных средств; соответствие тематики условиям Конкурса (видовое разнообразие, значение первоцветов, сокращение и угроза исчезновения и др.); информативность и научное содержание; общее эстетическое впечатление.

Дополнительная информация о конкурсе http://www.zapovedamur.ru/announce/kom_lkj4.

Победители Конкурса награждаются дипломами, специальными ценными призами от Комсомольского заповедника. Три лучших автора получат бесплатные путёвки в туры по Хабаровскому краю от турфирмы «Планета Тайга».

Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.