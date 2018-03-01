Хабаровчанин отдал 240 тысяч «на маму» уголовнице

В Хабаровске проживала 27-детняя дамочка из Приморья на съемной квартире, нигде не работала. Два года назад за мошенничество суд приговорил ее к жизни в колонии-поселении. Однако она предпочла скрыться, и была объявлена в розыск.Хабаровск – город дорогой. Вот и решила дамочка поторговать «женскими прелестями». Скачала фотографию в интернете, разместила томную анкете на сайте знакомств. Для общения дамочка использовала абонентский номер сотового оператора, зарегистрированный в Республике Башкортостан.



В январе она приглянулось одному хабаровчанину. Разговорились, в какой-то момент дамочка пожаловалась на резкое ухудшение

здоровья своей матери и попросила одолжить денег. Мужчина перевел деньги на ее банковскую карту. Через несколько дней она обратилась с такой же просьбой. В течение месяца мужчина перечислил около 240 тысяч рублей.

Почуяв обман, мужчина обратился за помощью к стражам правопрооядка.

По горячим следам задержали дамочку. Она дала признательные показания и написала явку с повинной. Деньги она успела потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания до избрания судом ей меры пресечения.

