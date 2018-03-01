Новости
В Хабаровском крае молодежь встречают весну любовным флэшмобом
В Хабаровском крае запустили конкурс, чтобы встретить долгожданную весну.
- Опубликуй фото со своей второй половинкой в Instagram и расскажи, как ты ее встретил. Твой пост может быть целым рассказом, а может и одним предложением – не важно! Главное, обязательно поставь хэштеги #Выбор2018 и #Хабкрайвыбор2018, ведь речь идёт об одном из важнейших выборов в твоей жизни, - пишут организаторы в социальной сети. - Мы вновь хотим напомнить о еще одном важном выборе, который можно сделать 18 марта – выборе будущего нашей страны.
#Выбор2018 - сначала расскажи, как сделал один важный выбор, а потом сделай другой.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 929
С места событий: Останки на берегу водоема6 225
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 360
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 787
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136