В Хабаровском крае молодежь встречают весну любовным флэшмобом

В Хабаровском крае запустили конкурс, чтобы встретить долгожданную весну.

- Опубликуй фото со своей второй половинкой в Instagram и расскажи, как ты ее встретил. Твой пост может быть целым рассказом, а может и одним предложением – не важно! Главное, обязательно поставь хэштеги #Выбор2018 и #Хабкрайвыбор2018, ведь речь идёт об одном из важнейших выборов в твоей жизни, - пишут организаторы в социальной сети. - Мы вновь хотим напомнить о еще одном важном выборе, который можно сделать 18 марта – выборе будущего нашей страны.

#Выбор2018 - сначала расскажи, как сделал один важный выбор, а потом сделай другой.