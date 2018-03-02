В Хабаровске на Пятой площадке будет сниматься кино

В Хабаровске 4 марта начнутся съемки сцен китайско-российского «Синий поезд» в районе Пятая площадка. Съемки будут продолжаться по 18-е марта. Порядок будут поддерживать сотрудники ДПС и ППС.

Горожан организаторы съемок просят не парковать машины во дворах, более того, она согласны оплатить ближайшую стоянку на улице Вологодская. Помимо Пятой площадки будут проходить на улицах и рынках города, а также привокзальной площади, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести»

Главный герой картины после 20 лет заключения за случайно совершенное преступление решает отыскать свою давнюю любовь – Карину, певицу из бара. Синий поезд везет его в родной город на границе СССР и Китая, где ему предстоит начать новую жизнь. Он – романтик, идеалист, очень простой человек. И всем, что имеет, готов жертвовать ради своей любви.

- Наш фильм - не голливудский экшн. Он будет течь, как жизнь, неторопливо. Мы хотим передать душу каждого персонажа, показать внутренние переживания героев. Голливудские фильмы – это отражение того, что хочет увидеть зритель, а наш фильм – это то, что мы сами хотим показать. Как зарождается любовь между молодыми людьми, как они постепенно познают и притягиваются друг к другу, так же и зритель - посмотрит фильм, почувствует его атмосферу и решит для себя, стоит ли ему дальше познавать эту культуру, – рассказал Чжан Да Лей, режиссер фильма.

Премьера художественного фильма «Синий поезд» назначена на 2019 год. Бюджет картины - 20 млн юаней.