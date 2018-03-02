Новости
В Хабаровске на Пятой площадке будет сниматься кино
В Хабаровске 4 марта начнутся съемки сцен китайско-российского «Синий поезд» в районе Пятая площадка. Съемки будут продолжаться по 18-е марта. Порядок будут поддерживать сотрудники ДПС и ППС.
Горожан организаторы съемок просят не парковать машины во дворах, более того, она согласны оплатить ближайшую стоянку на улице Вологодская. Помимо Пятой площадки будут проходить на улицах и рынках города, а также привокзальной площади, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести»
Главный герой картины после 20 лет заключения за случайно совершенное преступление решает отыскать свою давнюю любовь – Карину, певицу из бара. Синий поезд везет его в родной город на границе СССР и Китая, где ему предстоит начать новую жизнь. Он – романтик, идеалист, очень простой человек. И всем, что имеет, готов жертвовать ради своей любви.
- Наш фильм - не голливудский экшн. Он будет течь, как жизнь, неторопливо. Мы хотим передать душу каждого персонажа, показать внутренние переживания героев. Голливудские фильмы – это отражение того, что хочет увидеть зритель, а наш фильм – это то, что мы сами хотим показать. Как зарождается любовь между молодыми людьми, как они постепенно познают и притягиваются друг к другу, так же и зритель - посмотрит фильм, почувствует его атмосферу и решит для себя, стоит ли ему дальше познавать эту культуру, – рассказал Чжан Да Лей, режиссер фильма.
Премьера художественного фильма «Синий поезд» назначена на 2019 год. Бюджет картины - 20 млн юаней.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 935
С места событий: Останки на берегу водоема6 231
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 362
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 793
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136