Все будет Джаз: В Хабаровске выступит американская звезда

Хабаровск – джазовую столицу Дальнего Востока не смог проигнорировать знаменитый американский певец и актер Стив Уошингтон, звезда мюзиклов Кэмерона Макинтоша «Призрак оперы» и «Отверженные». 20 марта в Концертном зале Филармонии Стив Уошингтон выступит с российскими джазменами.

Стив Уошингтон представит программу To MY FAIR LADY. Певец, наделенный чарующим голосом и гипнотическим обаянием, харизматичный и элегантный, владеет исконно американской манерой джазового вокала. Прекрасным дамам Стив Уошингтон подарит «букет из хитов» из репертуара Фрэнка Синатры, Бобби Дарина, Рея Чарлза.

- Джаз — это стилистика жизни.. . Джазовый музыкант не исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство — хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок.. . Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля.. . Джаз — это мы сами в лучшие наши часы. То есть, когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и, - «Довлатов и окрестности»

Карьера Стива Уошингтона (Steve Washington) началась в 1990-х в коллективах, исполняющих традиционный джаз и ретро. Стив стал ведущим солистом оркестров Вашингтона, играл с Marvelettes, The Drifters, Supremes, Village People, Питером Нуном, Гэри Пакеттом, Orleans.

Музыкант изначально готовился к карьере актера, и пиком его достижений стала работа в громких постановках Кэмерона Макинтоша. Стив Уошингтон получил главные роли в мюзиклах «Эй, мистер продюсер», «Отверженные» и «Призрак оперы».

Стив является ведущим вокалистом музыкального объединения Raggs & the AllStars и продолжает работать в самых известных концертных залах Америки.

«Мелодично и красиво, наполнено честным чувством и страстью, поистине завораживающе», – отзывался о его пластинке американский журнал All about Jazz.

Вместе с американским исполнителем на сцену Концертного зала филармонии выйдут российские музыканты: контрабасист Сергей Васильев – победитель и лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов, Павел Тимофеев – лидер собственного джазового проекта «Квинтет/Секстет Павла Тимофеева»), и Иван Фармаковский – один из ведущих джазовых пианистов России.