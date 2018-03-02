В Хабаровске пройдет финальный матч Чемпионата России по хоккею с мячом

Правительства Хабаровского края выиграло конкурс на право проведения финального матча Чемпионата России сезона-2017/18

Финальный матч пройдет 25 марта в Хабаровске в краевом дворце «Арена «Ерофей»

Действующий чемпион России - "СКА-Нефтяник". Финал в прошлом сезоне прошел в дальневосточной столице

Сегодня хабаровский клуб занимает вторую строчку чемпионата и занимает второе место. в турнире России. Он на два очка отстает от лидера.

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