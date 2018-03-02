Знай наших: Журналист газеты «Молодой дальневосточник XXI век» - лауреат конкурса «Правда и справедливость»

В Калининграде, в рамках медиа-форума общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», наградили хабаровского журналиста. Материал журналиста Андрея Канева были выбраны экспертами ОНФ из более чем 5 500 работ, собранных со всей России. Всего Калининградский форум собрал более 500 участников из разных регионов страны.

«Медиафорум ОНФ «Правда и Справедливость» проходит уже в пятый раз. Представители Хабаровских СМИ постоянно становятся участниками мероприятия. Эксперты Народного фронта отмечают, что работы из Хабаровска имеют стабильно высокий профессиональный уровень.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" начался 28 февраля и закончится в пятницу 2 марта. Некоторые издания анонсировали, что сегодня мероприятие посетит действующий Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин.

"В текущем году форум впервые проходит в Калининграде, до этого мероприятие принимал Санкт-Петербург. Изменилась программа, впервые была организована трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию, организовано его обсуждение участниками форума, социологами, политологами, экспертным сообществом. Такое обсуждение стало первым, за всю историю современной России, когда в формате дискуссии обсуждается столь стратегически важный документ», - прокомментировал обновленный формат медиафорума сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Юрий Березутский.