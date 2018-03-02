Новости
Знай наших: Журналист газеты «Молодой дальневосточник XXI век» - лауреат конкурса «Правда и справедливость»
В Калининграде, в рамках медиа-форума общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», наградили хабаровского журналиста. Материал журналиста Андрея Канева были выбраны экспертами ОНФ из более чем 5 500 работ, собранных со всей России. Всего Калининградский форум собрал более 500 участников из разных регионов страны.
«Медиафорум ОНФ «Правда и Справедливость» проходит уже в пятый раз. Представители Хабаровских СМИ постоянно становятся участниками мероприятия. Эксперты Народного фронта отмечают, что работы из Хабаровска имеют стабильно высокий профессиональный уровень.
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" начался 28 февраля и закончится в пятницу 2 марта. Некоторые издания анонсировали, что сегодня мероприятие посетит действующий Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин.
"В текущем году форум впервые проходит в Калининграде, до этого мероприятие принимал Санкт-Петербург. Изменилась программа, впервые была организована трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию, организовано его обсуждение участниками форума, социологами, политологами, экспертным сообществом. Такое обсуждение стало первым, за всю историю современной России, когда в формате дискуссии обсуждается столь стратегически важный документ», - прокомментировал обновленный формат медиафорума сопредседатель Хабаровского РО ОНФ Юрий Березутский.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 930
С места событий: Останки на берегу водоема6 227
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 362
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 790
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136