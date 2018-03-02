В Хабаровске возможно осенью начнут сооружать «Бриллиант чистой воды»

В Хабаровске небоскреб «Бриллиант чистой воды» на перекрестке улиц Ленина и Калинина может быть начнут строить этой осенью. Компания, реализующая проект, до сих пор не получила разрешения на строительство. Строительство должно было начаться год назад.

Компания-застройщик еще не получила разрешения на строительство и не прошла другие процедуры.

- Сейчас идет согласование с экспертизой. Проект очень большой. Мы консультируемся, у нас появляются новые технические решения, мы их дошлифовываем, чтобы строить быстро, качественно и эффективно. За год мы должны справиться», – рассказал Александр Сидоренко, генеральный директора компании – заказчика проекта

Изменилась высотность здания: теперь планируется, что дом будет не 210, а 235 метров в высоту.

Это проблемный участок Хабаровска. Стоит напомнить, что например Дом Радио долго не заселялся, боялись, что оно рухнет. До сих пор это здание «сползает» в сторону реки Уссури. Рядом стоящий храм уже требует капитального ремонта, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».

- Сейчас мы определяем, с каким дебетом грунтовая вода будет поступать, потому что конструкция должна быть сухой и экологически безопасной, – отметил Александр Сидоренко.