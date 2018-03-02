Луговской: В Хабаровском крае появится ещё одна программа по поддержке семей

Спикер Законодательной Думы Хабаровского края прокомментировал послание Президента России Владимира Путина

«В этом году послание было всеобъемлющим. Значительная часть времени была уделена социальному блоку: поддержке семей, развитию систем образования и здравоохранения, повышению заработной платы учителей и врачей. Эти направления были приоритетом и Хабаровского края последние шесть лет, ими и останутся на ближайшие годы. При планировании и принятии краевого бюджета Законодательная Дума будет ориентироваться на эти векторы, заданные Президентом», - поделился своим мнением председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской после оглашения послания Президента РФ в Москве.

Спикер регионального парламента в составе делегации от Хабаровского края, в которую вошли Губернатор Вячеслав Шпорт, сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы заслушивал послание Президента России в московском Манеже. Эта площадка впервые была выбрана в качестве места ежегодного выступления главы государства.

«Здорово, что в послании вновь прозвучали тезисы о развитии Дальнего Востока, о необходимости повышать уровень жизни граждан и привлекать новое население, которое будет здесь жить и работать. Особо отмечу озвученные планы по развитию БАМа и Транссиба. Сегодня «узкие места» на железной дороге являются сдерживающим фактором для наращивания объёмов перевозок и развития наших портов», - отметил Сергей Луговской.

Спикер регионального парламента также напомнил, что депутатский корпус на протяжении последних двух лет добивается увеличения финансирования на строительство ФАПов в отдалённых и малочисленных поселениях края. «Надеемся, что после слов Президента средства, в том числе из федерального бюджета, на эту программу будут поступать в больших объёмах».

Вопрос развития человеческого капитала и демографическая проблема, связанная с низкой рождаемость 90-х годов несколько раз упоминались в послании Президента. Говорилось о новых мерах по стимулированию рождаемости и поддержке семей. «Большие шаги в этом направлении сделаны, как на федеральном, так и на региональном уровне, но могу сказать, что в ближайшее время у нас появится ещё одна программа по поддержке семей. Над ней работает и Правительство края, и депутатский корпус. Для меня важен и факт того, что был поднят вопрос о налоге на недвижимость. Этот вопрос очень волнует и обычных граждан, и предпринимательское сообщество. Налоговую политику нужно делать гибкой и подъёмной для каждого человека. Сегодня она вызывает вопросы в определённых кругах», - сказал Сергей Луговской.

В этом году послание Президента России Владимира Путина длилось около двух часов и было поделено на две части. Первый блок касался вопросов внутренних, второй затрагивал внешнеполитическую повестку. Так Владимир Путин в ходе послания заявил о создании новых моделей вооружения, которые уже прошли испытания и поступают в армию. «Блок внешней политики, несомненно, был самым мощным, наверное, за все годы президентского послания. Демонстрация новых видов вооружения ещё раз показывает боеспособность нашей армии, которая направлена исключительно на защиту суверенитета государства и защиту населения», - заключил спикер краевого парламента.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.