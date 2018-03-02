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В Комсомольске-на-Амуре пройдет Ярмарка корейского туризма
Комсомольчнам и гостям города 4 марта в Доме молодежи расскажут о том, как совместить отдых и лечение в Южной Корее, сделают всем желающим массаж рук, проведут фотосессию в корейском традиционном женском костюме ханбок и серию мастер-классов. Организатор - национальная организация туризма Кореи
В ярмарке с корейской стороны будут участвовать представители медицинской туристической сферы, с российской - сотрудники местных туркомпаний.
Для детей будут проведены мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов и украшению открыток колоритными печатями, будут работать
Вход свободный! Справки по телефону 8(423) 265-11— 63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.
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