В Комсомольске-на-Амуре пройдет Ярмарка корейского туризма

Комсомольчнам и гостям города 4 марта в Доме молодежи расскажут о том, как совместить отдых и лечение в Южной Корее, сделают всем желающим массаж рук, проведут фотосессию в корейском традиционном женском костюме ханбок и серию мастер-классов. Организатор - национальная организация туризма Кореи

В ярмарке с корейской стороны будут участвовать представители медицинской туристической сферы, с российской - сотрудники местных туркомпаний.

Для детей будут проведены мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов и украшению открыток колоритными печатями, будут работать

Вход свободный! Справки по телефону 8(423) 265-11— 63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.