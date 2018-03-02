Хабаровские дорожники продолжают вести бой со снежной стихией

По данным Единой городской диспетчерской службы, на уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днем работало 96 единиц техники предприятий благоустройства, ночью – 33. С хабаровских трасс вывезено свыше 600 кубометров снега. На магистрали города высыпано более 450 тонн противогололедных средств.

«Сегодня с 10 часов утра, как только был преодолен рубеж «часа пик», механизированные колонны из 68 единиц техники и 52 дорожных рабочих вышли на снегоуборку. Осадки шли всю ночь, поэтому более-менее справиться с таким объемом снежных масс мы рассчитываем ближе к середине дня. Как и накануне, в приоритете очистки - трассы, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, пешеходные переходы и остановки, опасные спуски и крутые подъемы. Ведем обильную посыпку улиц противогололедными средствами. Работу будем продолжать в круглосуточном режиме», - рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев.

На «снежные рубежи» дворов дальневосточной столицы выдвинулся и дворницкий десант. Как сообщили в городском управлении ЖКХ, сегодня сугробы атакует без малого полк дворников: в строю 1281 «боевой» метельщик. Их главная задача – расчистить крылечки, подходы к подъездам, контейнерным площадкам и газгольдерам, пешеходные дорожки.