В поселке Чегдомын Хабаровского края ликвидировали «царь-коптильню»

«В Хабаровском крае - историческое событие для жителей поселка Чегдомын: 28 февраля прекратила своё существование горе-котельная , отравлявшая много лет воздух в самом центре посёлок» , - пишет в Твиттере Александр Федоссов, заместитель председателя правительства края - министр культуры края

« В поселке Чегдомын Хабаровского края ежегодно с наступлением холодов центр накрывает толстый слой сажи. Она оседает в домах и в легких, окрашивает местность в черный, вгоняет в депрессию», - писал в статье «Смерть царь-коптильни: Закрыть нельзя дышать» журналист газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрей Канев. Кстати за эту критическую статью он стал лауреатом премии «Правда и справедливость».

Отчасти и благодаря этой статье дело ликвидации «царь-коптильни» сдвинулось с мертво точки.

Ликвидация отравляющих жизнь граждан сооружений – вещь крайне недешевая. Только консервация печально известной коптящей трубы с заменой части инженерной инфраструктуры и установкой новой бойлерной требует около шестисот миллионов рублей. В целом же проект модернизации системы отопления поселка Чегдомын оценивается более, чем в два миллиарда рублей. Проектом предусмотрена полная перекладка всех теплотрасс, а также модернизация «первой» и «второй» котельной.