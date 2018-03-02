Шпорт: Снижение ипотечной ставки до 7-8% годовых позволит оживить ситуацию на строительном рынке

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию выступил с инициативой дальнейшего снижения ипотечных ставок до 7-8%. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что реализация этого предложения сделает рынок жилья более доступным.

По словам Вячеслава Шпорта, чтобы воплотить в жизнь еще одну инициативу главы государства – увеличить ежегодные объемы строительства жилья в стране с 80 млн кв. метров до 120 млн – необходимо развивать конкуренцию на строительном рынке и активнее заниматься комплексным освоением территорий. Это позволит снизить себестоимость работ, увеличив объемы.

В Хабаровском крае это направление активно развивается. В региональном центре якорной территорией выбран микрорайон «Ореховая сопка» со всей необходимой социальной инфраструктурой. Здесь уже завершено строительство многоквартирного дома по программе «Жилье для российской семьи», появилась современная школа на 800 учащихся.

«Это направление мы поступательно развиваем, однако от спроса на новые квадратные метры зависит многое. Дальнейшее снижение ипотечной ставки актуальное и своевременное предложение главы государства, которое позволит оживить ситуацию на строительном рынке. Сегодня в стране количество ипотечных кредитов увеличивается. Такая динамика отмечена и в Хабаровском крае. В этом направлении сделано многое, но все же для среднестатистической семьи жилищные кредиты по-прежнему в большинстве случаев остаются неподъёмными», - сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что в ходе ежегодного Послания Федерльному Собранию РФ Президент Владимир Путин привел динамику развития строительного рынка в стране. В прошлом году около трех миллионов семей в России улучшили свои жилищные условия. Глава государства поставил задачу увеличить их число до 5 млн.

«Это сложная задача, но реализуемая. Вижу три ключевых фактора повышения доступности жилья. Первый – это рост доходов граждан. Об этом я говорил, мы должны это обеспечить. Снижение ставок ипотечного кредитования и, конечно, увеличение предложения на жилищном рынке. В прошлом году в стране было выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10 процентов. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку», - отметил Владимир Путин.