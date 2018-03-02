Путин: За шесть лет в полтора раза увеличится пропускная способность БАМа и Транссиба

Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию значительное место уделили вопросам развития транспортной инфраструктуры. Он, в частности, отметил, что одним из драйверов экономического роста страны должны стать контейнерные транзитные перевозки.

«За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих территорий. Объём транзитных контейнерных перевозок по нашим железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту контейнеров между Европой и Азией», - подчеркнул Президент.

Губернатор Вячеслав Шпорт, комментируя Послание, отметил, что модернизация железнодорожной инфраструктуры и развитие транзитных перевозок – ключевые факторы роста экономики Хабаровского края. Дальневосточная железная дорога – самый крупный в регионе налогоплательщик. Реконструкция путей, проходящих по территории края, позволит существенно увеличить пропускную способность и обеспечит рост перевалки грузов в портах Ванино и Советская Гавань.

«У нас инвесторы заявляют объемы грузооборота в портах в 100 млн тонн, но пока перевозить можем только треть от этой потребности. Поэтому расшивание «узких мест» и модернизация инфраструктуры, то о чем говорил Президент, это важнейшая задача. Если не решим ее, то реализация инвестпроектов будет сдерживаться», - отметил Вячеслав Шпорт.

Сегодня власти края совместно с Минтрансом России и ОАО "РЖД" прорабатывают мероприятия по строительству второго главного пути на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино и электрификацию участка Волочаевка-II – Комсомольск-на-Амуре – Ванино.

Это обеспечит пропускную способность 103,2 млн. тонн в год к 2025 году. В планах также - электрификация участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино и развитие инфраструктуры общего пользования на участке Ванино - Советская Гавань Город.