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В Хабаровске мужчина четыре года насиловал малолетнюю падчерицу
В Хабаровске 43-летний мужчина на протяжении четырех лет насиловал падчерицу – подростка. Все это происходило в квартире. Девочка, боясь отчима, не рассказала своей матери, а женщина не замечала страну любовь взрослого мужчины к по сути чужому ребенку.
Все закончилось в мае 2017-го года. Застукав своего муженька на месте преступления, женщина вызвала полицию.
Свою вину мужчина не признал, мотивируя тем, что падчерица его оговаривает из-за строгого воспитания.
Суд приговорил хабаровчанина к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничил ему на 2 года свободу после отбывания наказания.
Помимо этого ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
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