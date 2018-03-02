В Хабаровске мужчина четыре года насиловал малолетнюю падчерицу

В Хабаровске 43-летний мужчина на протяжении четырех лет насиловал падчерицу – подростка. Все это происходило в квартире. Девочка, боясь отчима, не рассказала своей матери, а женщина не замечала страну любовь взрослого мужчины к по сути чужому ребенку.

Все закончилось в мае 2017-го года. Застукав своего муженька на месте преступления, женщина вызвала полицию.

Свою вину мужчина не признал, мотивируя тем, что падчерица его оговаривает из-за строгого воспитания.

Суд приговорил хабаровчанина к 22 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничил ему на 2 года свободу после отбывания наказания.

Помимо этого ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.