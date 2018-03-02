Жители Хабаровского края смогут поздравить женщин с 8 марта на виртуальной площадке

Накануне Международного женского дня на сайте «Стенапризнаний.рф» стартовал новый Всероссийский интернет-проект «САМАЯ! САМАЯ!». Мужская часть Хабаровского края сможет поздравить прекрасную часть Хабаровского края с 8 марта и публично выразить им свое восхищение и любовь.

Основные события будут происходить на сайте «Стенапризнаний.рф», где мальчикам, парням, мужчинам и стричкам нужно активировать форму «Написать признание», написать поздравление, прикрепив к нему фотографию любимой женской особи, и для публикациии кликнуть мышкой по необходимой кнопке. После этого поделиться признанием на своих страницах в социальных сетях. Каждый пост на сайте будет отмечен специальным знаком отличия - узорным сердцем «САМАЯ! САМАЯ!».