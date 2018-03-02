В крае началась подготовка к Всероссийскому молодежному форуму «Амур»

В Хабаровском крае началась подготовка к проведению Всероссийского молодежного форума «Амур». Основные моменты, а также проект концепции образовательной, творческой и культурной программ сегодня обсудили на заседании организационного комитета. Установочное совещание провел заместитель Председателя Правительства края – министр культуры Александр Федосов.

Как сообщили в комитете по молодежной политике края, форум «Амур» в этом году форум «Амур» пройдет с 5 по 27 июня. Уже по традиции он будет организован на базе туристического комплекса «Холдоми», который в прошлом году приобрел статус территории опережающего социально-экономического развития. На этот раз в каждую смену планируется увеличить количество участников до 350 человек. Поэтому уже сейчас прорабатываются вопросы по расширению зоны проживания. Всего молодежный форум посетят 1100 молодых активистов.

Слет инициативной молодежи решено провести под общим девизом – «Жить на Дальнем Востоке». Концепция образовательной программы включает одну региональную и две федеральные смены. Первая под названием «Дальний Восток – территория развития» будет посвящена Хабаровскому краю и другим регионам ДФО. Вторая - «Человеческий капитал» - направлена на вовлечение молодежи в социальную и политическую практику, добровольчество, поддержку молодежных инициатив. Смена «Инженеры будущего» соберет молодых людей, заинтересованных в технических профессиях. Для участников запланированы различные площадки по обмену опытом, тренинги, встречи с успешными представителями профессий, лекции, семинары, инсталляции, деловые игры и др.

Через месяц начнется регистрация участников. Ожидается, что форум посетят представители молодежного совета ДФО, а также полуфиналисты и финалисты Всероссийского конкурса «Лидеры России». Также с апреля начнет работу центр по набору волонтеров мероприятия. Добровольцы будут задействованы в пяти направлениях: кураторы участников, логистика, медиацентр, технические службы, работа с партнерами и гостями. Всего планируется привлечь 210 волонтеров, 20 из них будут из других регионов страны.

«Хабаровский край является площадкой для проведения различных мероприятий всероссийского масштаба. И в этом году мы выходим на новый уровень организации молодежного форума «Амур». Необходимо обратить особое внимание на обеспечение безопасности участников, организацию проживания, питания и медицинского обслуживания участников. Отдельно проработать схемы доставки молодых людей на мероприятие. Все профильные структуры и ведомства края должны быть задействованы в процессе», - отметил Александр Федосов.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина 20 февраля Дальневосточный молодежный форум «Амур» приобрел статус Всероссийского. Такое решение принято с целью вовлечения молодежи в реализацию практических проектов в рамках государственной политики опережающего развития Дальнего Востока.