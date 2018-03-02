В Хабаровском крае подведены итоги регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады

В министерстве образования и науки Хабаровского края подвели итоги регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады. В интеллектуальных состязаниях, проходивших с 11 января по 22 февраля, приняли участие 1050 учащихся 9-11 классов из 19 муниципальных образований региона.

Победителями и призерами стали более 250 школьников – 25 процентов от всех участников.

«Региональная олимпиада проходила по 22 предметам, в то числе по физике, математике, химии, литературе и другим образовательным дисциплинам. По итогам испытаний школьники показали наиболее высокие результаты по французскому и английскому языкам, физкультуре, технологии, биологии и экологии», - рассказала консультант управления общего образования министерства образования и науки края Валентина Плотникова.

После 8 марта станут известны имена лучших учащихся, которые представят регион на заключительном этапе Всероссийской школьной олимпиады. Он пройдет по 24 предметам в 16 городах России с 20 марта по 30 апреля. Победители состязаний получат диплом, дающий при наличии аттестата право на поступление без экзаменов в любой университет России по профилю олимпиады, а также специальную премию Правительства РФ.

Всероссийская олимпиада школьников проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний.

Добавим, что в ежегодном Послании Федеральному Собранию 1 марта Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость дальнейшего развития общего образования в России на всех уровнях. «Современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка. Равные образовательные возможности – мощный ресурс для развития страны и обеспечения социальной справедливости. Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей», - сказал Президент.