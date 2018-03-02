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Озеров: В послании Президента проведен глубокий анализ итогов и поставлены амбициозные задачи
Накануне в Москве Президент России Владимир Путин огласил очередное Послание Федеральному собранию. В нем глава государства указал основные приоритеты для развития страны. Своим мнением о президентских поручениях поделился сенатор от Хабаровского края, бывший глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.
«В этом году был не только проведен глубокий анализ деятельности, но и поставлены амбициозные цели для экономики и социальной сферы России, - сказал Виктор Озеров. - При этом охвачен весь спектр отраслей - от здравоохранения до культуры. Глава государства поручил вести пространственное развитие экономики. В этом контексте, как я вижу, одна из главных задач – рост производительности труда, технологические прорывы. Для их достижения потребуются серьезные совместные усилия и Президента, и Правительства РФ, и регионов. Мы готовы к этой работе. Уверен, она у нас получится».
Сенатор обратил внимание, что в свое время и майские Указы Президента казались труднодостижимыми, однако многое удалось реализовать. Среди ближайших шагов по реализации поручений он назвал предстоящее повышение минимального размера труда до прожиточного минимума. В Хабаровском крае оно коснется около 20 тысяч бюджетников и около 50 тысяч занятых в других сферах экономики.
Напомним, Послание Президента РФ Федеральному собранию по итогам года предусмотрено Конституцией РФ и отражает позицию главы государства по основным направлениям развития страны. Для Владимира Путина это Послание стало 14-м и 24-м по счету в новейшей истории страны.
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