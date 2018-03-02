В Хабаровском крае пройдет конкурс «Идеи молодых – Хабаровскому краю!»

Законодательная Дума Хабаровского края объявила о смотре-конкурсе законопроектов и научных работ «Идеи молодых – Хабаровскому краю!», посвященном 80-летию со дня образования Хабаровского края

Соответствующее постановление принято на февральском заседании краевого парламента.

Законодательная Дума Хабаровского края объявила о смотре-конкурсе законопроектов и научных работ «Идеи молодых – Хабаровскому краю!», посвященном 80-летию со дня образования Хабаровского края.

Целью его проведения является привлечение молодежи к разработке законопроектов и подготовке научных работ, направленных на совершенствование федерального законодательства и законодательства Хабаровского края, развитие различных сфер общественных отношений.

Участникам предлагается подготовить конкурсные работы по различным тематическим направлениям: государственное устройство и местное самоуправление; государственная служба; судоустройство и процессуальное законодательство; экономика; финансы, бюджет и налоги; молодежная политика; предпринимательство; социальная политика; образование, наука; здравоохранение; культура; туризм; благотворительная деятельность и добровольчество (волонтерство); меценатская деятельность; физическая культура и спорт; связи с общественностью; оборона и безопасность; избирательное право; экология и природопользование; техника и технологии; архитектура и строительство.

К участию в смотре-конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Срок проведения смотра-конкурса с 01 марта по 30 ноября 2018 года.

Смотр-конкурс предполагает отбор и оценку конкурсных работ по двум номинациям: «Лучший законопроект» и «Лучшая научная работа» с подведением итогов и награждением победителей дипломами Думы и денежными премиями по каждой номинации.

Для подведения итогов смотра-конкурса создается конкурсная комиссия из числа депутатов Думы, представителей органов исполнительной власти края, научного сообщества, членов Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края, сотрудников аппарата Думы.

Представленные проекты будут оцениваться членами конкурсной комиссии по определенным критериям, среди которых особое значение имеют: возможность практической реализации конкурсной работы, ее актуальность, ясность цели и оригинальность (новизна) замысла, социальная и экономическая обоснованность. Важным требованием к представляемым материалам является наличие экспертной рецензии на конкурсную работу.

Направить конкурсные материалы на смотр-конкурс нужно в Законодательную Думу края до 02 июля 2018 года по адресу: 680002, г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, д. 19 на бумажном носителе и в электронном виде с пометкой «на смотр-конкурс» на адрес электронной почты: pomo2@duma.khv.ru, duma@duma.khv.ru.

С положением о смотре-конкурсе можно также ознакомиться на официальном сайте Законодательной Думы Хабаровского края www.duma.khv.ru в разделе «Конкурсы».

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.