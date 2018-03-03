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Четыре проекта Хабаровской епархии стали победителями Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»
Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017–2018».
В число победителей вошли четыре проекта Хабаровской епархии:
— проект «Дальневосточный межъепархиальный православный ресурсный центр»,
— межрегиональный фестиваль хоровой песни «Дальневосточный Благовест»,
— кинолекторий «Свет! Камера! Мотор!»,
— проект «Серьезные разговоры с малиновым вареньем».
Всего в Дальневосточном федеральном округе в число победителей вошли 19 проектов, 11 из которых будут реализованы на территории Хабаровского края.
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