Четыре проекта Хабаровской епархии стали победителями Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла подвел итоги Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017–2018».

В число победителей вошли четыре проекта Хабаровской епархии:

— проект «Дальневосточный межъепархиальный православный ресурсный центр»,

— межрегиональный фестиваль хоровой песни «Дальневосточный Благовест»,

— кинолекторий «Свет! Камера! Мотор!»,

— проект «Серьезные разговоры с малиновым вареньем».

Всего в Дальневосточном федеральном округе в число победителей вошли 19 проектов, 11 из которых будут реализованы на территории Хабаровского края.