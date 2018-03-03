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Православную библиотеку для воспитанников детского дома соберут в хабаровском храме
В преддверии Дня православной книги социальная группа Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери проводит сбор книг для воспитанников детского дома № 6.
День православной книги — праздник Русской Православной Церкви, который празднуется 14 марта. Он приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».
— Каждый может купить книгу или взять что-то из своей домашней библиотеки и передать в иконные лавки нашего собора. Все собранные книги будут подарены воспитанникам детского дома № 6, который окормляет духовенство собора, — рассказали организаторы акции.
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