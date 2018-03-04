Хабаровск: Хроника большого мошенничества малолетнего афериста

В Хабаровске судят мошенника, которого называют гениальным даже его жертвы. Свою криминальную карьеру он начал будучи учеником средней школы и практически с самого перевого эпизода стал называть себя журналистом. Поддельное удостоверение, а так же форма, похожая на полицейскую, производили неизгладимое впечатление на потерпевших

Женщина из-за пожара лишилась жилья. Администрация города выделила ей комнату в общежитии. Однако, жилье оказалось негодным, и жительница дальневосточной столицы потребовал за счет мэрии сделать капитальный ремонт

Узнав об этом, 18-летний хабаровчанин решил нажиться за счет этой женщины. Он представился редактором отдела новостей одной из популярных федеральных газет и предложил провести журналистское расследование по ее жилищной проблеме, а затем об этом написать статью.

Юноша сообщил гражданке, что нужно провести экспертизу ее комнаты за15 190 рублей. Он изготовил фальшивый договор от имени ООО «Биологическая независимая экспертиза»,

Дама согласилась, отдала деньги, а специально подговоренная девушка, представленная, как лаборант, взяла пробы на три ватные палочки, которые упаковала в полиэтиленовый прозрачный пакет.

Спустя несколько дней парень сказал, что собирается писать статью про непомерно завышенные процентные ставки в банках и попросил ее для предоставления статистических данных взять кредит, пообещав, что редакция федеральной газеты погасит его в течение месяца.

Женщина трижды оформляла кредиты в банках на общую сумму около 450 тыс. рублей, деньги отдавала хабаровчанину, а он взамен вручал ей им же изготовленные фиктивные обязательства от имени редакции о погашении кредитов.

Спустя некоторое время, юноша о снял на сутки квартиру, попросил свою знакомую побыть представителем от администрации Краснофлотского района Хабаровска, пояснив ей, что это необходимо для журналистского расследования. Затем привел в квартиру женщину и сообщил о закреплении за ней этого жилья, передав фиктивный договор о вселении, который заранее напечатал дома. По его словам, для того чтобы вселиться ей необходимо оплатить ремонт квартиры. Женщина согласилась, оформила в банке кредитную карту на сумму 120 тысяч рублей и передала ее злоумышленнику, который сразу в одном из банкоматов похитил с нее 117 600 рублей.

Помимо этого парень под предлогом материальных затруднений, неоднократно занимал у потерпевшей денежные средства на общую сумму 35 тыс. рублей, которые отдавать не собирался.

Как-то он позвонил хабаровчанке и сказал, что есть возможность досрочного погашения одного из кредитов, но для этого необходимо внести 33 100 рублей единовременно. Дама отдала деньги, а позднее получила изготовленную хабаровчанином фиктивную квитанцию об оплате кредита. Так же он сообщил даме, что два оставшихся кредита полностью оплачены редакцией газеты и передал копии платежных поручений, которые нашел в интернете, а затем внес в них нужные данные.

Аналогичным способом молодой человек похитил 28 тысяч рублей у другой потерпевшей, которая также добивалась от администрации квартиры, проживая в маневренном фонде на улице Трехгорная.

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении мошенничества и кражи с причинением значительного ущерба.