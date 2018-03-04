Знай наших ! «Маску плюс» открыли хабаровским «Бесконечным апрелем»

Со спектакля Хабаровского театра драмы и комедии началась внеконкурсная программа «Золотой маски». Постановка собрала в Москве аншлаг. Это была победа - над обстоятельствами, театральными критиками, сложным материалом, московской публикой, пресыщенной и слегка уставшей от круговорота гениев, звезд, звездочек и полумесяцев, над часовым поясом: 7 часов разницы со столицей Родины - не шутка.

По хабаровским меркам, спектакль начинался глубокой ночью, и, чтобы не уснуть, хабаровчане щипали друг дружку и пили галлонами черный кофе.

В зале были не только простые москвичи, но и «понауехавшие» в столицу из Хабаровска, театральные критики, генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина, режиссеры из других российских городов – участники премии, автор пьесы Ярослава Пулинович. От краевых властей в зале - заместитель председателя правительства края, министр культуры края Александр Федосов. Он специально прилетел в Москву поддержать земляков.

Самое главное - был драйв. Театр последний раз представлял москвичам свои спектакли в 1965 году. А здесь не просто гастроли. Спектакль в числе восьми постановок был отобран театральными критиками из 555 претендентов для показа на внеконкурсной программе «Маска плюс» фестиваля Российской национальной театральной премии "Золотая маска".

"В "Маске плюс" участвуют яркие, нестандартные работы из городов России, созданные талантливыми артистами, молодыми режиссерами, выпускниками театральных вузов, свободными театральными труппами, студиями. "Маска плюс" демонстрирует зрителям и специалистам разнообразие современного театра, живущего и развивающегося за пределами столиц и известных культурных центров, но при этом там создаются спектакли, которые нельзя пропустить", - сказала на открытии внеконкурсной программы Мария Ревякина, директор «Золотой маски».

А после спектакля из Хабаровска - желанные, оглушительные аплодисменты. Не пожалели москвичи ладоней.

Постановка Евгении Богинской удивила, вызвала восторг, сочувствие. Самый строгий судья – драматург. Ярослава Пулинович, конечно, может быть, и повела бы себя по-другому – все-таки режиссерское видение, как правило, не совпадает с авторским. Но она призналась: «Спектакль мне понравился, он меня увлек. Когда я смотрела, даже забыла, что это моя пьеса!».

Московские театральные критики были удивлены. Вроде бы сами отбирали, заранее смотрели – кто видеозапись, а кто лично приезжал в Хабаровск. Но как будто все сызнова.

«Бесконечный апрель» - спектакль о памяти прошлого, без которого настоящее теряет смысл. В основе - круговерть воспоминаний умирающего главного героя, бесконечных апрелей. В последние секунды жизни он вспоминает апрель 20-х, Петроград, маленького мальчика Веню с мамой. Апрель 30-х, Ленинград, Веня-школьник. Апрель 1942-го, Веня в осажденном городе. Жизнь четырех поколений глазами старика - времена, эпохи, пространство.

Юрий Вязанкин