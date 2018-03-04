В Комсомольске -на-Амуре садоводы испугались медвежонка

В Комсомольске-на-Амуре по словам дачников бурый медведь гулял на территории садоводства «Подгорное» в Ленинском округе . Владельцы участков, заметив хищника, вызвали полицию.

Мобильная группа в составе сотрудников полиции и охотоведа прибыли на место, где обнаружили медвежонка. Животное не представляло реальной опасности для людей, поэтому при помощи звуковой сирены сотрудникам полиции удалось спугнуть медвежонка, после чего он скрылся в лесополосе, - отметили в пресс-службе УМВД по Комсомольску-на-Амуре.

Обычно медведи просыпаются в конце марта — начале апреля, когда сходит снег и появляется первая зелень.

Как считает Олег Егорушкин, заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края, из спячки зверя поднял человек

-Такое возможно, если в районе берлоги, например, валят лес, строят дорогу или проводят другую хозяйственную деятельность, - считает Олег Егорушкин. - В этом году был похожий случай в районе имени Полины Осипенко, где благодаря лесорубам проснулся в берлоге медведь. Люди покинули таежную территорию, и медведь вернулся в берлогу.