В Хабаровском крае у тигра Жорика появилась дикая фанатка

В Хабаровском крае у знаменитого тигра Жорика появилась поклонница. Не раз сотрудники центра реабилитации "Утес" у вольера хищника замечали чужие следы.

Восемь лет назад в цирке-шапито тогда юного амурского тигра Жорика накормили курицей, кость застряла в горле, началось воспаление. Жизнь тигренку спас челябинский ветеринар Карен Даллакян. Амурский тигр пережил 19 пластических операций. Он практически лишился левой щеки. А в октябре 2010 года его перевезли в Хабаровский край, в реабилитационный центр диких животных.

Теперь Жорик – взрослый сильный самец. У него новый просторный вольер. Как и положено самцу он периодически издает мощный звериный рык. Дикая тигрица не смогла устоять перед таким обольстительным пением. Ее следы обнаружили около вольера сотрудники центра диких животных «Утес» . А один раз они даже слышали, как она ему отвечала.

И вот впервые молодая тигрица попала в объектив камеры наружного наблюдения. Она ночью осторожно пробралась к клетке. Свидание было недолгим, самка через несколько минут пропала из виду. Как выяснилось, новая подруга Жорика живет на территории памятника природы Сихотэ–Алинь.