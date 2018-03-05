Новости
В Хабаровском крае у тигра Жорика появилась дикая фанатка
В Хабаровском крае у знаменитого тигра Жорика появилась поклонница. Не раз сотрудники центра реабилитации "Утес" у вольера хищника замечали чужие следы.
Восемь лет назад в цирке-шапито тогда юного амурского тигра Жорика накормили курицей, кость застряла в горле, началось воспаление. Жизнь тигренку спас челябинский ветеринар Карен Даллакян. Амурский тигр пережил 19 пластических операций. Он практически лишился левой щеки. А в октябре 2010 года его перевезли в Хабаровский край, в реабилитационный центр диких животных.
Теперь Жорик – взрослый сильный самец. У него новый просторный вольер. Как и положено самцу он периодически издает мощный звериный рык. Дикая тигрица не смогла устоять перед таким обольстительным пением. Ее следы обнаружили около вольера сотрудники центра диких животных «Утес» . А один раз они даже слышали, как она ему отвечала.
И вот впервые молодая тигрица попала в объектив камеры наружного наблюдения. Она ночью осторожно пробралась к клетке. Свидание было недолгим, самка через несколько минут пропала из виду. Как выяснилось, новая подруга Жорика живет на территории памятника природы Сихотэ–Алинь.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 945
С места событий: Останки на берегу водоема6 242
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 368
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 800
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136