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В Хабаровском крае мужчину раздавили бетонные плиты
В Николаевске - на - Амуре Хабаровского края на стройке был обнаружен труп 39-го мужчины.
При работах по транспортировке бетонных плит на грузовой автомобиль у подъемного крана лопнул трос, и плиты упали на человека,
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Ведется проверка всех обстоятельств трагедии, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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