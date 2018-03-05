В Хабаровском крае мужчину раздавили бетонные плиты

В Николаевске - на - Амуре Хабаровского края на стройке был обнаружен труп 39-го мужчины.

При работах по транспортировке бетонных плит на грузовой автомобиль у подъемного крана лопнул трос, и плиты упали на человека,

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Ведется проверка всех обстоятельств трагедии, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.