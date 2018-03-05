Суета в Хабаровском ЦУМе: Шахта, Дым и Шелк

Казалось бы безделица, но огонь в вентиляционной шахте общепитовского заведения, расположенного в цокольном этаже хабаровского ЦУМа, вызвало переполох , как среди покупателей, так и среди огнеборцев.

Все началось, что среди невыносимого для аллергиков амбре магазина для дам и не только, появилась нотка дыма. Эта нотка вскоре превратилась в пожарную симфонию. Сотрудники охраны согласно инструкциям вывели людей, а в здание перестали пускать. В ЦУМ сразу же были вызваны пожарные, а люди эвакуированы.

Спасатели сразу же бросились на цокольный этаж, выяснять и устранять причины вызова. Возгорание произошло в вентиляционной шахте общепитовского заведения, там где располагается кухня. Площадь огня составила полметра. На место прибыло восемь пожарных. Потушить пожар удалось за 15 минут.

Причины возгорания будут выясняться, началась проверка.