Новости
Суета в Хабаровском ЦУМе: Шахта, Дым и Шелк
Казалось бы безделица, но огонь в вентиляционной шахте общепитовского заведения, расположенного в цокольном этаже хабаровского ЦУМа, вызвало переполох , как среди покупателей, так и среди огнеборцев.
Все началось, что среди невыносимого для аллергиков амбре магазина для дам и не только, появилась нотка дыма. Эта нотка вскоре превратилась в пожарную симфонию. Сотрудники охраны согласно инструкциям вывели людей, а в здание перестали пускать. В ЦУМ сразу же были вызваны пожарные, а люди эвакуированы.
Спасатели сразу же бросились на цокольный этаж, выяснять и устранять причины вызова. Возгорание произошло в вентиляционной шахте общепитовского заведения, там где располагается кухня. Площадь огня составила полметра. На место прибыло восемь пожарных. Потушить пожар удалось за 15 минут.
Причины возгорания будут выясняться, началась проверка.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 945
С места событий: Останки на берегу водоема6 242
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 368
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 800
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136