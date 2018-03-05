В Хабаровском районе таксист с пистолетом напал на АЗС

В селе Гаровка-1 Хабаровского района ночью на станцию АЗС подъехал хабаровчанин, подрабатывающий таксистом, начал угрожать пистолетом и требовать деньги из кассы.

Смелая работница АЗС заперлась в подсобке и вызвала стражей правопорядка.

Хабаровчанина задержали, пневматический пистолет изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Разбой».