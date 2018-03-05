В Комсомольске-на-Амуре задохнулась пенсионерка

В Комсомольске-на-Амуре улице Коминтерна вспыхнул частный дом. Входная дверь была заперта изнутри, а окна зарешечены. Мужчина, проживающий в доме, успел покинуть жилище, а пожилая женщина осталась в доме.

Прибывшие огнеборцы при помощи бензореза вскрыли входную дверь и потушили пожар за 40 минут. задымленных В одной из комнат пожарные обнаружили пенсионерку. Прибывшие на пожарище сотрудники Скорой не смогли спасти жизнь пожилой женщине. Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Второй городской больницы.

Причины пожара и виновник устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственной группы.