Новости
В Комсомольске-на-Амуре задохнулась пенсионерка
В Комсомольске-на-Амуре улице Коминтерна вспыхнул частный дом. Входная дверь была заперта изнутри, а окна зарешечены. Мужчина, проживающий в доме, успел покинуть жилище, а пожилая женщина осталась в доме.
Прибывшие огнеборцы при помощи бензореза вскрыли входную дверь и потушили пожар за 40 минут. задымленных В одной из комнат пожарные обнаружили пенсионерку. Прибывшие на пожарище сотрудники Скорой не смогли спасти жизнь пожилой женщине. Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение Второй городской больницы.
Причины пожара и виновник устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственной группы.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 945
С места событий: Останки на берегу водоема6 242
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 368
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 800
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136