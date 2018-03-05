Новости
В Хабаровском крае пенсионер показывал детям свой детородный перчик
В поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края 61-летний мужчина рядом с магазином демонстрировал гениталии подросткам в центре поселения. Продавец, увидев этот деревенский самодеятельный стриптиз для детей, обратилась в полицию.
Стражи правопорядка, оперативно приехав на место преступления, задержали пенсионера и водворили в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4, пункт “Б” (Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Пожилой мужчина будет отбывать срок за подобное поведение в третий раз, ему грозит до 20 лет заключения.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 947
С места событий: Останки на берегу водоема6 247
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 369
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 811
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136