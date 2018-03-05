В Хабаровском крае пенсионер показывал детям свой детородный перчик

В поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края 61-летний мужчина рядом с магазином демонстрировал гениталии подросткам в центре поселения. Продавец, увидев этот деревенский самодеятельный стриптиз для детей, обратилась в полицию.

Стражи правопорядка, оперативно приехав на место преступления, задержали пенсионера и водворили в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4, пункт “Б” (Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Пожилой мужчина будет отбывать срок за подобное поведение в третий раз, ему грозит до 20 лет заключения.