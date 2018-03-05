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Житель Хабаровского края благодаря спасателям МЧС остался жив
В поселке Солнечный Хабаровского края жителю поселка понадобилась срочная медицинская помощь. Незамедлительно были организованы работы по доставке пациента в Хабаровск. В небо спасателями МЧС был поднят постоянно находящийся на дежурстве экипаж вертолета Ми-8.
Вместе с экипажем на борту находилась бригада врачей центра медицины катастроф. Три часа понадобилось для эвакуации тяжелобольного гражданина.
Во время полета состояние пациента не ухудшилось. На летном поле его уже ждала Скорая помощь.
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