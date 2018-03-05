В Хабаровске пройдет молодежный фестиваль коренных народов «Улэн Го»

В Хабаровске с 9 по10 марта пройдет молодежный фестиваль «Улэн Го» («Хорошее направление»). В фестивале примут участие молодежные любительские фольклорные, песенно - танцевальные, хореографические, вокальные и инструментальные творческие коллективы, мастера национального костюма.

Первый этап конкурса проходил заочно с 11 января по 15 февраля 2018 года. Для участия в нем творческие коллективы и отдельные исполнители представили на электронных носителях свои конкурсные программы на национальных языках коренных малочисленных народов Хабаровского края. 19 февраля жюри конкурса путем тайного голосования большинством голосов определило победителей, которые получили приглашение для участия во втором этапе конкурса.

9 марта в 17:30 на сцене Краевого Дворца культуры профсоюзов (ул. Л. Толстого, 22) пройдет заключительный гала-концерт и церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля. В фойе Дворца для зрителей развернется выставка - ярмарка мастеров декоративно - прикладного искусства.

Пригласительные билеты на гала - концерт можно получит в Доме народного творчества (ул. Фрунзе,63).

Так же в рамках фестиваля 9 марта в Доме народного творчества (ул. Фрунзе,63) пройдет научно - практическая конференция «Нематериальное культурное наследие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае: традиции и современность». Ее участники обсудят вопросы сохранения национального фольклора, обменяются опытом работы, познакомятся с деятельностью национальных культурных центров и т.д.

10 марта для руководителей творческих коллективов фестиваля пройдут мастер - классы по народному пению и национальной хореографии, а участники фестиваля и представители молодежных общественных организаций коренных малочисленных народов Хабаровского края смогут интересно провести время во Дворце культуры профсоюзов и принять участие в этно- дискотеке с конкурсами «Амурская Пудин» и «Мэргэн».

Фестиваль «УЛЭН ГО» («Хорошее направление») направлен на повышение интереса молодого поколения к участию в социальной жизни общества, приобщения к ценностям культуры и искусства, духовому развитию. Именно на молодежи сегодня лежит ответственность за сохранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей коренных малочисленных народов.