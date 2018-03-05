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В Хабаровском районе мазутная банда своровала 300 тонн топлива
В отопительный 2013-2014-го года учредитель ООО «Восток-Энергия» организовал преступную группу в составе 12-ти человек для хищения мазута, предназначенного для котельных, подающих тепловую энергию в жилые дома бывших военных городков Хабаровского района. Объем материалов уголовного дела составил более 80 томов, в суде допрошено более 200 лиц.
В составе банды были брат учредителя ООО «Восток-Энергия», пятеро начальников котельных филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Хабаровский» и пятеро водителей транспортных средств компании.
Участниками банды похищено 300 тонн топочного мазута, м причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.
Суд приговорил организатора и одного из участников преступной группы к 4 и 3 годам лишения свободы. Остальные приговорены к лишению свободы условно на сроки от 2 лет 6 мес. до 3 лет. В качестве дополнительного наказания всем осужденным назначены штрафы в размере от 40 тысяч до 400 тысяч рублей.
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