В Хабаровском крае бизнес-вумен травила жителей поселка

В поселке Верхнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края в магазине ИП Шевцова А.Г продавались соки для детей «Сады Придонья» и мясные продукты с истекшим сроком годности.

Поедание несвежих продуктов — прямой путь к тяжелым отравлениям, больничной койке, а иногда даже и смерти.

Пакетированные соки, с истекшим сроком годности, на прилавках отечественных магазинов далеко не редкость. В первую очередь, следует отметить, что пакетированный сок с истекшим сроком годности попросту не может быть полезным, если в нем изначально и были витамины с микроэлементами, то по прошествии периода, отведенного для хранения, они полностью выдохлись.

Во-вторых, последствия употребления такого напитка могут быть весьма плачевными. Существуют отзывы реальных людей о том, что просроченный сок являлся причиной пищевых отравлений или выраженного расстройства желудка.

Попыткой завуалировать амбре с помощью арсенала специй, безусловно, можно обмануть органы вкуса и обоняния, но чуткий ЖКТ провести не удастся. Если речь о свежем мясе, а тем более о полуфабрикатах — не стоит терять бдительность. В случае с фаршем, например, счет вообще идет на часы.

Также можно отравиться мясом по незнанию. Принести домой мясную нарезку, отмыть ее в воде и поместить в холодильник — большая ошибка. Чистое мясо выпустит сок, который станет питательной средой для вредоносных микробов. Примерно через 24 часа его поверхность будет буквально кишеть бактериями. Даже после термической обработки употребление может привести к бактериальной инфекции (сальмонеллез, стафилококковая), интоксикации и другим опасным заболеваниям.

Предприниматель привлечена к ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей. При рассмотрении внесенного прокурором представления нарушения устранены – продукты сняты с реализации, продавец привлечена к дисциплинарной ответственности.